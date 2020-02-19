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Erdoğan: Başbakanlığım boyunca YAŞ'larda önüme tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi, gelen dosyalar hep mütedeyyin insanlarla ilgiliydi.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:50 Kaynak: DHA
Erdoğan: Başbakanlığım boyunca YAŞ'larda önüme tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi, gelen dosyalar hep mütedeyyin insanlarla ilgiliydi. Çünkü FETÖ din ile diyanet ile ilgili bir görüntü vermiyordu.
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