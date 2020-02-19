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7 saat önce

Erdoğan: Başbakanlığım boyunca YAŞ'larda önüme tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi, gelen dosyalar hep mütedeyyin insanlarla ilgiliydi.

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Erdoğan: Başbakanlığım boyunca YAŞ'larda önüme tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi, gelen dosyalar hep mütedeyyin insanlarla ilgiliydi. Çünkü FETÖ din ile diyanet ile ilgili bir görüntü vermiyordu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:50 Kaynak: DHA
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