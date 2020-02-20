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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI: (Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kazaya uğrayan Pegasus Havayolları'na ait uçakla ilgili) Oluşturulan söz konusu grup, benzer kazaların önlenmesine yönelik tavsiyelerin de yer alacağı kaza inceleme raporuna yönelik çalışmalarına...
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:15 Kaynak: DHA
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI: (Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kazaya uğrayan Pegasus Havayolları'na ait uçakla ilgili) Oluşturulan söz konusu grup, benzer kazaların önlenmesine yönelik tavsiyelerin de yer alacağı kaza inceleme raporuna yönelik çalışmalarına devam etmekte olup, ön raporu bir ay içinde hazırlayacak, daha sonra ise Nihai Raporu tamamlayacaktır.
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