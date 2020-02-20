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13 dakika önce

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI: (Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kazaya uğrayan Pegasus Havayolları'na ait uçakla ilgili) Oluşturulan söz konusu grup, benzer kazaların önlenmesine yönelik tavsiyelerin de yer alacağı kaza inceleme raporuna yönelik çalışmalarına...

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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI: (Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kazaya uğrayan Pegasus Havayolları'na ait uçakla ilgili) Oluşturulan söz konusu grup, benzer kazaların önlenmesine yönelik tavsiyelerin de yer alacağı kaza inceleme raporuna yönelik çalışmalarına devam etmekte olup, ön raporu bir ay içinde hazırlayacak, daha sonra ise Nihai Raporu tamamlayacaktır.


Sabiha Gökçen, Pegasus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:15 Kaynak: DHA
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