flaş - Son Dakika
Son Dakika Güncel flaş - Son Dakika

flaş

6 saat önce

Ankara'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, PKK/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

flaş, System.String[]

Ankara'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, PKK/ YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.


Ankara, Polis, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı
Polislerin çalışma şartlarında iyileştirme yapıldı! Evlilik yıl dönümünde izin kullanacaklar İntiharı önlemek isteyen polis bıçaklandı Avusturya Büyükelçiliği'ne atanan Ozan Ceyhun ülkücü camianın tepkisini çekti

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 18:14:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: flaş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]