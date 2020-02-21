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6 saat önce
Ankara'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, PKK/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:57 Kaynak: DHA
Ankara'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, PKK/ YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.
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