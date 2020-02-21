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6 saat önce

Flash!!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rejim İdlib'te bu zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rejim İdlib'te bu zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil.


Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:10 Kaynak: DHA
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