FLAŞ
6 saat önce
Flash!!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rejim İdlib'te bu zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:10 Kaynak: DHA
Flash!!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rejim İdlib'te bu zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil.
Son Dakika Putin, Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi Güvenlik Konseyi'ni topladı İdlib'de stratejik önemdeki Neyrab köyünde çatışmalar sürüyor TSK, sivil yerleşimleri vuran Esed rejimi topçusuna karşılık veriyor Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı