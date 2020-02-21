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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hasta olan ateşi olan öksürük burun akıntısı gibi hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeri almamaya başladık Ağrı sınır kapısında benzer bir vakayı dün içeri almamış olduk.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:21 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hasta olan ateşi olan öksürük burun akıntısı gibi hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeri almamaya başladık Ağrı sınır kapısında benzer bir vakayı dün içeri almamış olduk.
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