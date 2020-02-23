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7 saat önce

Sağlık Bakanlığı: İran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van Başkale'de de hasara yol açtı.

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Sağlık Bakanlığı: İran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van Başkale'de de hasara yol açtı. Depremden hemen sonra bölgeye 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibimizi sevk ettik. 7 kişinin hayatını kaybettiği depremde 21 vatandaşımız yaralandı. Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 8 kişinin durumu kritik, diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.


Sağlık Bakanlığı, Başkale, Deprem, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:56 Kaynak: DHA
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