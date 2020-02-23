Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın batısında meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın, depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı bildirildi.