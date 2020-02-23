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Manisa Valiliği: Saat 15.40'da merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:03 Kaynak: DHA
Manisa Valiliği: Saat 15.40'da merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.
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