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6 saat önce

Manisa Valiliği: Saat 15.40'da merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Manisa Valiliği: Saat 15.40'da merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.


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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:03 Kaynak: DHA
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