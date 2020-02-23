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6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, depremden etkilenen Van'da ahırları zarar gören ve hayvanları telef olanlara yardım için çalışmaların başladığını ve 200 küçükbaş hayvanın sevkiyatının başladığını söyledi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, depremden etkilenen Van'da ahırları zarar gören ve hayvanları telef olanlara yardım için çalışmaların başladığını ve 200 küçükbaş hayvanın sevkiyatının başladığını söyledi.


Bekir Pakdemirli, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:11 Kaynak: DHA
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