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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, depremden etkilenen Van'da ahırları zarar gören ve hayvanları telef olanlara yardım için çalışmaların başladığını ve 200 küçükbaş hayvanın sevkiyatının başladığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:11 Kaynak: DHA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, depremden etkilenen Van'da ahırları zarar gören ve hayvanları telef olanlara yardım için çalışmaların başladığını ve 200 küçükbaş hayvanın sevkiyatının başladığını söyledi.
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