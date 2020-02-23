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Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:12 Kaynak: DHA
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 20 yıl 2 ay 1 gün sonra Kadıköy deplasmanından galibiyetle ayrıldı.
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