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6 saat önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı.

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Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybederken, yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.


Denizli, Tavas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:06 Kaynak: DHA
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