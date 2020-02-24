FLAŞ
20 dakika önce
Manisa Valiliği: 24.02.2020 tarihinde saat 05.43 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:22 Kaynak: DHA
Manisa Valiliği: 24.02.2020 tarihinde saat 05.43 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.
Son Dakika AFAD'tan Van'daki vatandaşlara "hasarlı binalara girmeyin" uyarısı geldi İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı Kontrol noktasından kaçan sürücü, polis memurunun direksiyonunu tutmasıyla durmak zorunda kaldı Van'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi