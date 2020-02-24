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20 dakika önce

Manisa Valiliği: 24.02.2020 tarihinde saat 05.43 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

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Manisa Valiliği: 24.02.2020 tarihinde saat 05.43 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.


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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:22 Kaynak: DHA
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