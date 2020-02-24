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MSB: Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarla gizlendikleri evlerde, silahlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:14 Kaynak: DHA
MSB: Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 5 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarla gizlendikleri evlerde, silahlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi.
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