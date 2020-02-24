MSB: Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 5 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarla gizlendikleri evlerde, silahlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi.