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6 saat önce

MSB: Suriye Kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla; ikisi yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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MSB: Suriye Kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla; ikisi yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.


Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:59 Kaynak: DHA
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