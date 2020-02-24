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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ders kitaplarını ücretsiz vererek büyük bir yükten kurtardık.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:12 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ders kitaplarını ücretsiz vererek büyük bir yükten kurtardık. Bugüne kadar ücretsiz dağıttığımız ders kitabı sayısı 3 milyar adeti geçmiştir. Bakanlığın 13 bin yeni okul ihtiyacı bulunuyor. Ayrıca bazı okullarda depreme karşı güçlendirme çalışması yapılması gerekiyor.
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