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22 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ders kitaplarını ücretsiz vererek büyük bir yükten kurtardık.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ders kitaplarını ücretsiz vererek büyük bir yükten kurtardık. Bugüne kadar ücretsiz dağıttığımız ders kitabı sayısı 3 milyar adeti geçmiştir. Bakanlığın 13 bin yeni okul ihtiyacı bulunuyor. Ayrıca bazı okullarda depreme karşı güçlendirme çalışması yapılması gerekiyor.


Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:12 Kaynak: DHA
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