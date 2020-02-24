FLAŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel FLAŞ - Son Dakika

FLAŞ

18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağışçılardan isteğim deprem riski yüksek alanlara öncelik vermenizdir.

FLAŞ, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağışçılardan isteğim deprem riski yüksek alanlara öncelik vermenizdir. Çünkü bu bölgedeki okullar öğrenciler için güvenli çatılar olması yanında deprem sonrasında vatandaşlarımızın sığınacağı barınma alanı da olarak kullanılabilecektir. Buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum; bağış kampanyamız sadece salondaki arkadaşlarımızla sınırlı değildir. İmkanı olan her vatandaşımız için sadaka-i cariye olarak dilediğiniz yerde ister derslik ister okul şeklinde bu kampanyaya iştirak edebilir.


Recep Tayyip Erdoğan, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ depremini 2 ay öncesinden bilen Prof. Feyzi Bingöl: Kahramanmaraş'ta her an 7 büyüklüğünde deprem olabilir
Umman'da 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırseverlere derslik ve okul yapımı için bağışta bulunma çağrısı yaptı

Son Dakika Haberleri
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 20:34:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FLAŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]