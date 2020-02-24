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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okul kadar, derslik kadar, öğretmen sayısı kadar evlatlarımızın zihin ve gönül dünyalarını da geliştirmeye önem vermeliyiz.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:20 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okul kadar, derslik kadar, öğretmen sayısı kadar evlatlarımızın zihin ve gönül dünyalarını da geliştirmeye önem vermeliyiz. Derin bir muhasebe yapmamız eğitim öğretim konusunda yeni bir yol haritası hazırlamamız önem arz ediyor. İyi matematik, iyi coğrafya bilmenin yanında hatta onlardan da önce iyi insan olmayı öğretmeliyiz.
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