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6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanması mensubu oldukları tespit edilen 20'si Bylock kullanıcısı olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden...

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında,  FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanması mensubu oldukları tespit edilen 20'si Bylock kullanıcısı olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 13'ü yakalandı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:28 Kaynak: DHA
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