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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanması mensubu oldukları tespit edilen 20'si Bylock kullanıcısı olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden...
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:28 Kaynak: DHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanması mensubu oldukları tespit edilen 20'si Bylock kullanıcısı olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 13'ü yakalandı.
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