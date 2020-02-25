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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'dan heyet yarın ülkemize gelecek fakat bu hafta sonu yapılan görüşmeler ile ilgili ise Macron, Merkel, Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil fakat bizim sayın Putin ile belirlediğimiz tarih en kötü 5 Mart'ta Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konu olabilir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'dan heyet yarın ülkemize gelecek fakat bu hafta sonu yapılan görüşmeler ile ilgili ise Macron, Merkel, Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil fakat bizim sayın Putin ile belirlediğimiz tarih en kötü 5 Mart'ta Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konu olabilir. Telefonun ötesine geçip yüzyüze bu görüşmeleri yapacağız.


Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Angela Merkel, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:55 Kaynak: DHA
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