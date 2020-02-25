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6 saat önce

Sağlık Bakanlığı: Bilindiği üzere, 23 Şubattan itibaren, komşumuz İran'la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur.

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Sağlık Bakanlığı: Bilindiği üzere, 23 Şubattan itibaren, komşumuz İran'la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur. Kara sınırlarımız karşılıklı olarak kapalıdır ancak havayoluyla ülkemizden İran'a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşler devam etmektedir.


Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:49 Kaynak: DHA
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