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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir merkezli 12 ilde yasadışı kaçak göçmen geçişlerine yönelik operasyon başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:14 Kaynak: DHA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir merkezli 12 ilde yasadışı kaçak göçmen geçişlerine yönelik operasyon başlattı. Yapılan baskınlarda 55 kişi gözaltına alınırken sayının artabileceği ifade edildi.
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