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7 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin 4. Olağan Kongresinde, Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine 23.02.2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlattı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin 4. Olağan Kongresinde, Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine 23.02.2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlattı.


Halkların Demokratik Partisi, Abdullah Öcalan, Başsavcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:27 Kaynak: DHA
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