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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin 4. Olağan Kongresinde, Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine 23.02.2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlattı. Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:27 Kaynak: DHA
Son Dakika Bahçeli'den cumhuriyet savcılarına çağrı: HDP'nin kongresi hakkında soruşturma açılmalıdır Son Dakika: Bahçeli'nin çağrısı sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP kongresiyle ilgili soruşturma başlattı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin koronavirüs nedeniyle boşaltıldığı iddiaları yalanlandı Esed rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib'de sivilleri hedef aldı: 20 ölü