Sağlık Bakanı Koca: Tüm numuneler için çalışmaya başlandı. Sonuçlar birkaç saat içinde belli olmuş olur. Çıktığı anda sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak. 140 kişi içinde ateşi olan kimse bulunmamaktadır. Yolcuların ilk bulgularında virüs belirtisi yok.