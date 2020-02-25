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6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: Tüm numuneler için çalışmaya başlandı.

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Sağlık Bakanı Koca: Tüm numuneler için çalışmaya başlandı. Sonuçlar birkaç saat içinde belli olmuş olur. Çıktığı anda sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak. 140 kişi içinde ateşi olan kimse bulunmamaktadır. Yolcuların ilk bulgularında virüs belirtisi yok.


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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:26 Kaynak: DHA
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