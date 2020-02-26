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6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Gümrüklerle ilgili tüm önlemlerimizi aldık.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Gümrüklerle ilgili tüm önlemlerimizi aldık. Kapılardaki kontrolümüz hatsafhada. Bunun sürecini burada tespit etmek hata olur. Bu İran'ın da beklediği birşey değildi bizimde. Ama bizde halk sağlığını düşünerek böyle tedbirler aldık.


Ruhsar Pekcan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:52 Kaynak: DHA
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