Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Gümrüklerle ilgili tüm önlemlerimizi aldık. Kapılardaki kontrolümüz hatsafhada. Bunun sürecini burada tespit etmek hata olur. Bu İran'ın da beklediği birşey değildi bizimde. Ama bizde halk sağlığını düşünerek böyle tedbirler aldık.