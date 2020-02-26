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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Gümrüklerle ilgili tüm önlemlerimizi aldık.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:52 Kaynak: DHA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Gümrüklerle ilgili tüm önlemlerimizi aldık. Kapılardaki kontrolümüz hatsafhada. Bunun sürecini burada tespit etmek hata olur. Bu İran'ın da beklediği birşey değildi bizimde. Ama bizde halk sağlığını düşünerek böyle tedbirler aldık.
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