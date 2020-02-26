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Sağlık Bakanı Koca: Farklı illerde şüpheli bildirimler olmakta.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:17 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Koca: Farklı illerde şüpheli bildirimler olmakta. Herhangi bir tetkik sonucu pozitif çıkmadı. Niğde'de Pakistanlı iki düzensiz göçmenin numuneleri negatif çıktı.
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