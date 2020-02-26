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ING Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 80-75 mağlup ederek 9 sene sonra rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başardı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:04 Kaynak: DHA
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 80-75 mağlup ederek 9 sene sonra rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başardı.
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