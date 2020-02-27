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Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var, Allah rahmet eylesin.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:24 Kaynak: DHA
Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var, Allah rahmet eylesin. Fakat onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük. mücadele orada devam ediyor edecek.Biz Adana mutabakatıyla İdbil'deyiz.
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