İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince, Başkale ilçesinde bir ikamete yapılan operasyonda, Cesur Başkale kod adlı Vedat Şeker isimli terörist silahı ile birlikte sağ olarak ele geçirildi.