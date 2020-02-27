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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince, Başkale ilçesinde bir ikamete yapılan operasyonda, Cesur Başkale kod adlı Vedat Şeker isimli terörist silahı ile birlikte sağ olarak ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:14 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince, Başkale ilçesinde bir ikamete yapılan operasyonda, Cesur Başkale kod adlı Vedat Şeker isimli terörist silahı ile birlikte sağ olarak ele geçirildi.
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