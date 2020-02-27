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14 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince, Başkale ilçesinde bir ikamete yapılan operasyonda, Cesur Başkale kod adlı Vedat Şeker isimli terörist silahı ile birlikte sağ olarak ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığı:  İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince, Başkale ilçesinde bir ikamete yapılan operasyonda, Cesur Başkale kod adlı Vedat Şeker isimli terörist silahı ile birlikte sağ olarak ele geçirildi.


İçişleri Bakanlığı, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:14 Kaynak: DHA
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