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İçişleri Bakanlığı : Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve şu an tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit GÜLEÇ Anayasanın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47' nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca...
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:15 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı : Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve şu an tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit GÜLEÇ Anayasanın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47' nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.
Son Dakika Görevden uzaklaştırılan Vefa Salman'dan ilk açıklama: İddialar doğru değil Ekrem İmamoğlu, Vefa Salman'ın görevden alınmasına tepki gösterdi: Hukuki değil siyasi bir karardır Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Şehit haberlerini duyuran Hatay Valisi'nden halka uyarı: Hastanelerin etrafında yığılma olmamasını rica ediyoruz