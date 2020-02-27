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18 dakika önce

Ankara'da Türk ve Rus heyetler arasında düzenlenen görüşmede; İdlib'deki son durum, acil ateşkes çağrısı konuları ele alındı.

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Ankara'da Türk ve Rus heyetler arasında düzenlenen görüşmede; İdlib'deki son durum, acil ateşkes çağrısı konuları ele alındı. Görüşmede insani durumun felaket halini almaması için kitlesel göçün engellenmesi vurgulandı.


Ankara, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:17 Kaynak: DHA
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