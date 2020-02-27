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13 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında Başakşehir, Sporting Lizbon'u normal süresi 3-1 biten maçta uzatmalar sonucu 4-1 mağlup ederek bir üst tura çıkmayı başardı.

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UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında Başakşehir, Sporting Lizbon'u normal süresi 3-1 biten maçta uzatmalar sonucu 4-1 mağlup ederek bir üst tura çıkmayı başardı.


Sporting Lizbon, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:24 Kaynak: DHA
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