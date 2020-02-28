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6 saat önce

Hatay Valisi Rahmi Turan, şehit sayısının 29'a yükseldiğini belirterek, "Ağır yaralılarımızdan 7 Mehmetçik şehit oldu" dedi.

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Hatay Valisi Rahmi Turan, şehit sayısının 29'a yükseldiğini belirterek, "Ağır yaralılarımızdan 7 Mehmetçik şehit oldu" dedi. Turan, "Hastanede 36 yaralımız var. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.


Rahmi Turan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:04 Kaynak: DHA
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