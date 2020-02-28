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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Suriye hava sahasının Rusya tarafından açılıp açılmaması hükmünü tümden kaybetmiş, artık güç ve zor kullanmak kaçınılmaz bir mecburiyet haline gelmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:23 Kaynak: DHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Suriye hava sahasının Rusya tarafından açılıp açılmaması hükmünü tümden kaybetmiş, artık güç ve zor kullanmak kaçınılmaz bir mecburiyet haline gelmiştir
Son Dakika Rusya, seyir füzeleri bulunan iki fırkateynini Suriye kıyılarına yolladı Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum İdlip'teki hain saldırı sonrası Halep halkından Türk askerine destek gösterisi düzenlendi. Dünyadan Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına tepkiler