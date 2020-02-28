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6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Suriye hava sahasının Rusya tarafından açılıp açılmaması hükmünü tümden kaybetmiş, artık güç ve zor kullanmak kaçınılmaz bir mecburiyet haline gelmiştir.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Suriye hava sahasının Rusya tarafından açılıp açılmaması hükmünü tümden kaybetmiş, artık güç ve zor kullanmak kaçınılmaz bir mecburiyet haline gelmiştir


Devlet Bahçeli, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:23 Kaynak: DHA
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