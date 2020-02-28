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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Nitekim gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler Batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:19 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Nitekim gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler Batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir. Dünyada en fazla mülteciye evsahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur.
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