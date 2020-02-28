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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:59 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye'deki son gelişmelerin bölgeye muhtemel etkileri ve iş birliği yapılabilecek adımlar ele alındı.
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