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6 saat önce
flashCumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib harekatımızda şehit sayımız 36'ya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:05 Kaynak: DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib harekatımızda şehit sayımız 36'ya çıktı. Şehitlerimiz inanıyorum ki bu milletin vatan kılınması mücadelesinin zirve yaptığı noktalardır
Son Dakika İdlib'de şehit düşen Tolga Can Yılmaz'ın eğitiminden son görüntüleri ortaya çıktı İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi Türkiye-Yunanistan sınırında düzensiz göçmen hareketliliği artıyor Son dakika: TSK'nin düzenlediği misilleme saldırılarında rejimin 2 generali ve 1 albay öldürüldü