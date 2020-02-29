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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapıları açtık, geçenlerin sayısı 18 bin oldu, bugün 25-30 bini buldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:11 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapıları açtık, geçenlerin sayısı 18 bin oldu, bugün 25-30 bini buldu. Biz bu kapıları bundan sonra kapatmayacağız. Biz bu kadar mülteciyi beslemek barındırmak zorunda değiliz
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