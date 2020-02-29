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6 saat önce

MSB: Esed rejiminin 2100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren Kahraman Ordumuz, tespit edilen Rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor.

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MSB:  Esed rejiminin 2100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren Kahraman Ordumuz, tespit edilen Rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:04 Kaynak: DHA
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