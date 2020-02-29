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17 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 (koronavirüs) ile ilgili olarak: "Bilim Kurulumuzun önerileriyle, ilgili bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yeni bir tedbiri daha uygulamaya koyduk.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 (koronavirüs) ile ilgili olarak: "Bilim Kurulumuzun önerileriyle, ilgili bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yeni bir tedbiri daha uygulamaya koyduk. Bu geceden itibaren Türkiye- İtalya, Türkiye- Güney Kore, Türkiye- Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durdurulmuştur."


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:34 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'nin koronavirüs nedeniyle Güney Kore, İtalya ve Irak ile gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durduruldu
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