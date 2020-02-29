Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 (koronavirüs) ile ilgili olarak: "Bilim Kurulumuzun önerileriyle, ilgili bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yeni bir tedbiri daha uygulamaya koyduk. Bu geceden itibaren Türkiye- İtalya, Türkiye- Güney Kore, Türkiye- Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durdurulmuştur."