flaş - Son Dakika
Son Dakika Güncel flaş - Son Dakika

flaş

6 saat önce

Sahil Güvenlik Çanakkale Ayvacık'ta, göçmenlerin geçişine can güvenlikleri olmadığı için izin vermeyerek sahil güvenlik botuna aldı.

flaş, System.String[]

Sahil Güvenlik Çanakkale Ayvacık'ta, göçmenlerin geçişine can güvenlikleri olmadığı için izin vermeyerek sahil güvenlik botuna aldı.


Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ayvacık'tan Yunanistan'a geçmek isteyen mültecileri sahil güvenlik kurtardı
Eksi 5 derecedeki suya atlayan göçmen, hipotermi geçirdi Son Dakika: Yunan askerleri, Avrupa'ya geçmek için sınırlarına akın eden göçmenlere gaz bombası attı Son Dakika: İran'da 11 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi
11:08 Cüneyt Arkın'dan İdlib şehitleri için duygu dolu paylaşım: Canlarım, kınalı kuzularım...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 15:06:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: flaş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]