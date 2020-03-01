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6 saat önce
Sahil Güvenlik Çanakkale Ayvacık'ta, göçmenlerin geçişine can güvenlikleri olmadığı için izin vermeyerek sahil güvenlik botuna aldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:34 Kaynak: DHA
Sahil Güvenlik Çanakkale Ayvacık'ta, göçmenlerin geçişine can güvenlikleri olmadığı için izin vermeyerek sahil güvenlik botuna aldı.
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