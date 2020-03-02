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6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit olmuştur.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit olmuştur. Saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah'tan rahmet,ailesi ve sevenlerine başsağlığı,yaralı personelimize acil şifalar diliyorum.


Ruhsar Pekcan, Gürbulak, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:22 Kaynak: DHA
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