flaş
6 saat önce
MSB: Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:00 Kaynak: DHA
MSB: Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/ YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Son Dakika Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 24 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Türkiye'nin mülteci kararının ardından panikleyen AB'den skandal sözler: Kimse bize şantaj yapamaz İtalya'da koronavirüs nedeniyle 18 kişi daha hayatını kaybetti 16 yaşındaki genç kız silahı başına dayayıp intihar etti