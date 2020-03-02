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6 saat önce

MSB: Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

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MSB: Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/ YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.


Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:00 Kaynak: DHA
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