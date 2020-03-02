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6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca "İtalya'da son dönemde giderek artışların olduğunu biliyoruz Irak'ta da belirgin bir artış söz konusu değilse de Çin ve İran'dan sonra İtalya ve Irak ile uçuşlarımızı cumartesi gecesinden beri durdurmuş ve sınırlarımızı kapatmış olduk"

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Sağlık Bakanı Koca " İtalya'da son dönemde giderek artışların olduğunu biliyoruz Irak'ta da belirgin bir artış söz konusu değilse de Çin ve İran'dan sonra İtalya ve Irak ile uçuşlarımızı cumartesi gecesinden beri durdurmuş ve sınırlarımızı kapatmış olduk"


Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, İtalya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:37 Kaynak: DHA
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