flaş
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca "İtalya'da son dönemde giderek artışların olduğunu biliyoruz Irak'ta da belirgin bir artış söz konusu değilse de Çin ve İran'dan sonra İtalya ve Irak ile uçuşlarımızı cumartesi gecesinden beri durdurmuş ve sınırlarımızı kapatmış olduk"
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:37 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Koca " İtalya'da son dönemde giderek artışların olduğunu biliyoruz Irak'ta da belirgin bir artış söz konusu değilse de Çin ve İran'dan sonra İtalya ve Irak ile uçuşlarımızı cumartesi gecesinden beri durdurmuş ve sınırlarımızı kapatmış olduk"
Son Dakika İdlib'de ılımlı muhalifler, İran destekli teröristlere ait insansız hava aracı düşürdü ABD'den koronavirüs açıklaması: Askeri laboratuvarlarda aşı geliştirme çalışması yapılıyor 10 ülkedeki koronavirüs vakalarının İran bağlantılı olduğu ortaya çıktı ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi