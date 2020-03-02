Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunanistan çok yanlış yapıyor, Avrupa'nın sözlerine güveniyor. Yunanistan'ın başına gelen hiçbir durumu istismar etmedik. Türkiye, Yunanistan'ın siyasi şantaj yapacağı bir ülke değildir. Avrupa'ya güvenmesinler. Avrupa'nın son derece bencilce yaklaştıklarını görüyoruz.