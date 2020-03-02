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Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunanistan çok yanlış yapıyor, Avrupa'nın sözlerine güveniyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:29 Kaynak: DHA
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunanistan çok yanlış yapıyor, Avrupa'nın sözlerine güveniyor. Yunanistan'ın başına gelen hiçbir durumu istismar etmedik. Türkiye, Yunanistan'ın siyasi şantaj yapacağı bir ülke değildir. Avrupa'ya güvenmesinler. Avrupa'nın son derece bencilce yaklaştıklarını görüyoruz.
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