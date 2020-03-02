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6 saat önce

MSB: İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, rejim unsurları tarafından 2 Mart 2020 tarihinde yapılan topçu atışı neticesinde, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

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MSB: İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, rejim unsurları tarafından 2 Mart 2020 tarihinde yapılan topçu atışı neticesinde, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 silah arkadaşımız da yaralanmıştır.


İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:58 Kaynak: DHA
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