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6 saat önce
Karaköy'de ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier ile ilgili soruşturma tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:56 Kaynak: DHA
Karaköy'de ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier ile ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık, ölümün "yüksekten düşme" sonucu geçekleştiğinin belirlenmesi üzerine takipsizlik kararı verdi
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