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Mevlüt Çavuşoğlu: Rejimin İdlib'in gergiliği azaltma saldırılarına derhal son vermesi, yeni bir insani krizin engellenmesi konusunda Birleşik Krallıkla görüşlerimiz örtüşüyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:43 Kaynak: DHA
Mevlüt Çavuşoğlu: Rejimin İdlib'in gergiliği azaltma saldırılarına derhal son vermesi, yeni bir insani krizin engellenmesi konusunda Birleşik Krallıkla görüşlerimiz örtüşüyor.
Son Dakika TSK'nın Esed'in uçağını düşürmesinin ardından rejim pilotlarının telsiz konuşmaları ortaya çıktı Alman basını, "İdlib'de 7 yıldır başaramadığımızı başardılar" deyip Türkiye'ye övgü yağdırdı Türk muhabir canlı yayındayken Esed güçleri bombardımana başladı İdlib'de TSK destekli SMO, rejim tankını vurdu