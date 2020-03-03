FLAŞ
7 saat önce
MSB: Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:59 Kaynak: DHA
MSB: Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir.
Son Dakika MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı İdlib'de TSK destekli SMO, rejim tankını vurdu Alacak kavgasına karışan amca ve yeğeni öldürüldü Lüks rezidanstaki silahlı kavga, polisi alarma geçirdi