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7 saat önce

MSB: Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

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MSB: Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir.


Bahar Kalkanı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:59 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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